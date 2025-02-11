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В Ленобласти пятиклассник пытался сжечь квартиру пенсионерки

В Ленобласти задержали подростка за поджог двери квартиры пенсионерки
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Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Во Всеволожском районе Ленинградской области подросток устроил поджог двери квартиры женщины, пятиклассника поймали на месте преступления. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

В правоохранительные органы обратилась 73-летняя жительница поселка Новое Девяткино. Женщина сообщила, что дверь в ее квартиру пытались поджечь. Соседи задержали поджигателя, им оказался 11-летний мальчик, у пятиклассника нашли полуторалитровую пластиковую бутылку с бензином и зажигалку.

В результате поджога выгорел коврик и поверхность металлической входной двери. Размер ущерба устанавливается. Известно, что мальчик воспитывается в полной семье. На учете в органах ПДН не состоит, он был помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Материалы переданы в Следственный комитет.

До этого сообщалось, что в Петербурге подростки получили по четыре года колонии за поджог покрышек. Двое школьников устроили пожар в многоэтажке на улице Фрунзе и спешно покинули место происшествия. Огонь охватил лестничную клетку и дверь квартиры на шестом этаже жилого дома. В результате трех жильцов в состоянии средней степени тяжести пришлось госпитализировать. От отравления угарным газом пострадали 61-летний мужчина, его 55-летняя супруга и их 74-летняя соседка.

Ранее в Дагестане сын поджег отца из-за наследства.

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