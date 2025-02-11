Более половины россиян обсуждают пожелания насчет подарков с близкими

Более половины российских пар (58%) заранее обсуждают свои пожелания насчет подарков к романтическим праздникам, а 42% предпочитают сюрпризы. К такому выводу пришли аналитики медиахолдинга Rambler&Co, узнавшие у жителей страны, как они готовятся к Дню святого Валентина.

Согласно проведенному исследованию, 40% респондентов выделяют личные средства на поздравление, чтобы сохранить тайну, 29% по договоренности с партнерами не тратят много, чтобы сберечь общий бюджет, а 18% готовы потратить любую доступную им сумму ради любви. Остальные 13% заранее согласовывают не только подарки, но и сколько готовы потратить на праздник.

День любви, семьи и верности или 14 февраля отмечают лишь по 4% россиян. Около 3% опрошенных празднуют свои личные даты. Первый поцелуй значимым событием назвали 2% респондентов.

Более половины россиян (51%) отмечают только годовщину встречи или свадьбы. При этом 18% опрошенных признались, что они ничего не празднуют, и столько же (18%) респондентов не состоят в отношениях.

Отмечая романтические праздники, 67% пар отдают предпочтение домашнему уюту. Обмен подарками в памятную дату популярен у 14% участников, а 5% устраивают запоминающиеся свидания. Еще 7% совмещают оба варианта, а столько же специально берут выходной или отпуск, чтобы вместе отдохнуть.

Большинство мужчин (57%) и женщин (48%) отметили, что их взгляд на подарки и праздники в паре с течением времени не изменился: они всегда стараются радовать партнера.

Однако 27% мужчин и 28% женщин вспомнили, что в начале отношений подарков было больше, а 16% и 24%, наоборот, стали сильнее радовать друг друга со временем.

Забывают о памятных событиях в отношениях 46% мужчин и 34% женщин.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 30 января по 6 февраля, охват составил более 39 тыс. интернет-пользователей.