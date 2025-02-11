Москвичка «заказала» мужа из-за развода

В Москве женщина пыталась избавиться от мужа, но была задержана

В Москве задержана заказчица покушения, женщина пыталась избавиться от мужа с помощью самодельного яда. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

По данным следствия, обвиняемая обратилась в частное детективное агентство с просьбой собрать информацию о своем супруге. Она объяснила, что находится в процессе развода и ищет человека, который за денежное вознаграждение изготовит яд.

Детектив сообщил о произошедшем в полицию и в дальнейшем действовал под руководством правоохранителей. Он встретился с москвичкой, которая предложила ему совершить покушение на мужа за пять миллионов рублей, в качестве аванса он получил один миллион рублей.

10 февраля заказчица получила от агента информацию об успешном покушении и была задержана при передаче денег. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей может грозить до 11,5 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Петербурге 49-летняя местная жительница избила сотрудницу полиции после домашней поножовщины с 52-летним мужем. Супруг женщины получил ножевое ранение в живот, его госпитализировали. Участница семейной ссоры напала на дознавателя, причинив ей телесные повреждения.

Ранее россиянка пыталась избавиться от знакомого, с которым судилась.