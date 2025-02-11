Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичка «заказала» мужа из-за развода

В Москве женщина пыталась избавиться от мужа, но была задержана

В Москве задержана заказчица покушения, женщина пыталась избавиться от мужа с помощью самодельного яда. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

По данным следствия, обвиняемая обратилась в частное детективное агентство с просьбой собрать информацию о своем супруге. Она объяснила, что находится в процессе развода и ищет человека, который за денежное вознаграждение изготовит яд.

Детектив сообщил о произошедшем в полицию и в дальнейшем действовал под руководством правоохранителей. Он встретился с москвичкой, которая предложила ему совершить покушение на мужа за пять миллионов рублей, в качестве аванса он получил один миллион рублей.

10 февраля заказчица получила от агента информацию об успешном покушении и была задержана при передаче денег. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей может грозить до 11,5 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Петербурге 49-летняя местная жительница избила сотрудницу полиции после домашней поножовщины с 52-летним мужем. Супруг женщины получил ножевое ранение в живот, его госпитализировали. Участница семейной ссоры напала на дознавателя, причинив ей телесные повреждения.

Ранее россиянка пыталась избавиться от знакомого, с которым судилась.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами