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Прораб поленом избил рабочих, которые пришли на пилораму пьяными

В Нижегородской области прораб поленом избил рабочих

В Семеновском районе Нижегородской области начальник пилорамы напал на двух работников с поленом, спасти избитых не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, прораб пилорамы разозлился на двух рабочих, в ходе конфликта он схватил полено и избил им мужчину и женщину. Спасти пострадавших медики не смогли. 32-летний нападавший задержан и заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело . По данным Telegram-канала «Нижний Новгород без цензуры», рабочие пришли на пилораму в состоянии алкогольного опьянения, чем вызвали гнев руководителя.

До этого сообщалось, что в Омске двое рабочих пилорамы избили своего коллегу и облили его кипятком во время распития спиртного в цеху. Полицейские, которым стало известно о произошедшем, прибыли в цех и обнаружили там пострадавшего в бессознательном состоянии. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. Подозреваемых в избиении коллеги задержали.

Ранее пьяный мужчина ковшом экскаватора разгромил бытовку, поссорившись с собутыльником.

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