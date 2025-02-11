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Жена Петросяна расплакалась из-за отмены любимого спектакля

Татьяна Брухунова расплакалась из-за последнего показа спектакля «Дядя Жорж»
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bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Визит супруги Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой на заключительный показ спектакля «Дядя Жорж» в Театре Сатиры завершился слезами. В своем обращении к подписчикам Брухунова выразила крайнее возмущение решением нового художественного руководителя театра Евгения Герасимова о снятии спектакля из репертуара, пишет «7 дней».

Она описала эмоциональную атмосферу финального представления, отметив слезы как зрителей, так и актеров, и сравнила свои чувства с горем от потери близкого человека. Брухунова выразила уверенность в том, что Герасимов понесет ответственность за свое решение.

«Разорвали сердце в клочья. Это ужасно. Я очень надеюсь, что тот нелюдь, который совершил это преступное действие, обязательно за него ответит. Я не знаю, как, но я очень на это надеюсь. Потому что это просто кощунство, это преступление против культурного театрального зрителя...» — заявила Брухунова.

Неделю назад Татьяна Брухунова опубликовала гневный пост, посвященный хейтерам. Она сравнила критиков со «сбитыми летчиками», которые снимают про нее «зашкварные передачи», публично промывают ей кости и обсуждают истории, которые сами же нафантазировали. В своем посте блогерша не стала раскрывать имена публичных людей, чьи слова ее задели.

Ранее жена Петросяна снялась в купальнике и платье-сетке на Мальдивах.

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