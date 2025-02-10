Во Владивостоке две женщины пытались продать шкуру белого медведя

В Приморье будут судить двух женщин, продававших шкуру белого медведя

До восьми лет колонии грозит двум жительницам Владивостока, которые незаконно купили шкуру белого медведя и пытались ее перепродать. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

По данным следствия, одна из обвиняемых купила шкуру белого медведя и предложила знакомой ее продать. Женщины нашли покупателя, который оказался подставным и передал фигуранткам дела поддельные деньги.

В итоге их задержали прямо на месте преступления, а шкуру белого медведя изъяли. В отношении россиянок было возбуждено уголовное дело, им может грозить до восьми лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Ингушетии предстанет перед судом в Якутии за незаконное приобретение и попытку провезти 17 слитков золота общей стоимостью свыше 100 млн рублей. Драгоценный металл он попытался вывезти через территорию Якутии, спрятав в оборудованном в машине тайнике, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Петербурге трое мужчин незаконно продали бриллиантов на 5,5 млн рублей.