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Россиянка проломила матери череп, бросив в нее тарелку

Жительница Саратовской области бросила в мать тарелку и проломила ей череп
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Прокуратура Саратовской области

В Саратовской области огласили приговор жительнице Маркса, которая нанесла тяжелую травму матери в ходе ссоры. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 39-летняя женщина находилась в гостях у матери, женщина поссорилась с пенсионеркой и бросила в нее керамическую тарелку, посуда попала пожилой женщине в голову. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, у нее был диагностирован перелом височной кости.

В отношении дочери пенсионерки было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования обвиняемая заявила, что бросила тарелку в стену и не ожидала, что осколок отлетит матери в голову. Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что в Калининградской области 43-летний психически больной мужчина избил 63-летнюю мать и чуть не отрезал ей ухо ножницами. Скорая помощь забрала мужчину с места происшествия в состоянии комы — он принял большую дозу противосудорожных и седативных лекарств. Пенсионерке с колото-резаными ранами головы и разбитым лицом оказали помощь на месте.

Ранее мужчина жестоко избил собутыльницу после застолья в Подмосковье.

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