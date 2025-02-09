Пьяный россиянин поссорился с собутыльником и ударил его топором

В Волгоградской области задержан мужчина, который поссорился с пьяным собутыльником и напал на него с топором, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 5 февраля в поселке Гумрак, двое приятелей распивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта гость схватил топор и нанес им несколько ударов по голове собутыльника, после чего скрылся.

Спасти пострадавшего не удалось. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело, подозреваемый полностью признал свою вину, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Энгельса отправился на девять лет в колонию за жестокое избиение приятеля. Между мужчиной и его 47-летним другом произошла ссора, быстро переросшая в драку. Обвиняемый нанес приятелю множественные удары по голове и телу, а когда тот упал, прыгнул ему на голову. Пострадавшего госпитализировали, но несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. В отношении подозреваемого в нападении было возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный россиянин жестоко избил приятеля из-за телевизора.