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В Петербурге подросток не проснулся после вечеринки с друзьями

«78.ru»: в Петербурге подросток попал в реанимацию после вечеринки
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Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге школьник попал в больницу после вечеринки с алкоголем. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в Кировском районе Петербурга, подростки устроили вечеринку с алкоголем в многоэтажке на улице Танкиста Хрустицкого. Несовершеннолетние распивали алкоголь и решили продолжить вечеринку в кафе.

Их 13-летний приятель, которому стало плохо, уснул. Друзья не смогли разбудить мальчика и вызвали скорую помощь, подростка госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в реанимации.

До этого сообщалось, что в Волхове подросток попал в реанимацию, попробовав домашний алкоголь. Мать 13-летнего школьника разговаривала с ним по телефону и заподозрила неладное, позже отец подростка обнаружил его лежащим около дома без сознания и доставил мальчика в больницу. Медики диагностировали у него отравление суррогатным алкоголем, несовершеннолетний мог отравиться яблочным сидром домашнего изготовления, который хранился дома в холодильнике. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Екатеринбурге девушка посинела и забилась в конвульсиях, выпив энергетик.

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