В Барнауле пьяный клиент избил сотрудницу сауны кием

Житель Барнаула признан виновным в избиении сотрудницы сауны, мужчина напал на нее с кием. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

В одной из саун Барнаула нетрезвый посетитель напал на работницу заведения. Мужчина нанес женщине многочисленные удары по голове и телу бильярдным кием. Женщина получила травмы, характеризующиеся как легкий вред здоровью и обратилась в правоохранительные органы.

В отрезвый посетитель ношении дебошира было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ, также полгода он будет обязан выплачивать 10% своей зарплаты в доход государства.

До этого сообщалось, что житель Магаданской области предстанет перед судом за жестокое избиение собутыльника. 28-летний житель поселка Усть-Омчуг распивал спиртные напитки в компании приятеля. Между мужчинами возникла драка из-за сломанного телевизора, спасти избитого не удалось. Обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее россиянин избил полицейского за испорченный романтический вечер.