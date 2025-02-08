Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Барнауле пьяный клиент избил сотрудницу сауны кием

В Барнауле мужчина избил женщину кием в сауне
close
Global Look Press

Житель Барнаула признан виновным в избиении сотрудницы сауны, мужчина напал на нее с кием. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

В одной из саун Барнаула нетрезвый посетитель напал на работницу заведения. Мужчина нанес женщине многочисленные удары по голове и телу бильярдным кием. Женщина получила травмы, характеризующиеся как легкий вред здоровью и обратилась в правоохранительные органы.

В отрезвый посетитель ношении дебошира было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ, также полгода он будет обязан выплачивать 10% своей зарплаты в доход государства.

До этого сообщалось, что житель Магаданской области предстанет перед судом за жестокое избиение собутыльника. 28-летний житель поселка Усть-Омчуг распивал спиртные напитки в компании приятеля. Между мужчинами возникла драка из-за сломанного телевизора, спасти избитого не удалось. Обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее россиянин избил полицейского за испорченный романтический вечер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами