Россияне смогут больше узнать о научных достижениях страны

VK, научпоп-блогеры и МГУ имени М.В. Ломоносова накануне Дня российской науки запустили интерактивную карту научных достижений России, сообщает пресс-служба VK.

В данный момент на карте можно увидеть 80 открытий в более чем 40 населенных пунктах, но в будущем карта будет пополняться.

Над картой работают более 100 авторов популярных сообществ о науке, технологиях и образовании, а в ближайшее время к ним смогут присоединиться все пользователи VK.

Как отметила директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева, каждый россиянин сможет познакомить пользователей с достижениями его родного края в формате видео.

«Пользователи также смогут оставлять комментарии, общаться в чате, искать «пасхалки», изучать наиболее популярные научные маршруты страны и даже формировать свое комьюнити», — рассказала она.

Перед добавлением новых точек и видео на карте контент будет проверяться экспертами VK.

Вместе с запуском интерактивной карты VK и МГУ организуют онлайн-марафон видеолекций от ученых, среди которых вирусолог Николай Никитин, академик Юрий Оганесян и другие. Эксперты расскажут слушателям интересные факты из мира науки.

Также в VK пройдет сеанс онлайн-связи с экипажем российского сегмента Международной космической станции. Члены экипажа поздравят студентов с Днем российской науки и ответят на вопросы пользователей.