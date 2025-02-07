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Врач объяснила, почему нельзя ходить без шапки зимой

Врач Чернышова: хождение без шапки зимой грозит снижением иммунитета
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Andrey Arkusha/Global Look Press

Зимой важно носить шапку, потому что ее отсутствие может снизить иммунитет и обострить хронические заболевания. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Конечно, молодой, здоровый, тренированный человек, может, и не заболеет, но если организм и так ослаблен после болезни, из-за недосыпа или психологической нагрузки, последствия не заставят себя ждать. <...> Особенно важно беречь себя и носить шапку тем, у кого есть повторяющиеся, часто рецидивирующие острые отиты, хронический гайморит. А также людям, которые проходят лечение у стоматолога или даже просто имеют кариес», — сказала врач.

По ее словам, в ветреную погоду головной убор важно носить всем, потому что иначе можно потерять волосы. Она уточнила, что ветер может спровоцировать спазм кровеносных сосудов, из-за чего может начаться выпадение волос. Чернышова добавила, что лучше выбирать свободные и не слишком теплые модели шапок. Головной убор в идеале должен быть достаточно легким и выполнен из дышащих тканей.

Исследование CDEK.Shopping, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что самым популярным способом спасения от холода у россиян является теплая одежда – его отмечают 56,8%. Какие вещи зимнего гардероба больше всего не нравятся россиянам: шапка (24,4%), колготки/носки/термобелье (18,2%), перчатки (14,7%), штаны (13,8%), шарф (11,4%), свитеры (10,5%), куртка (7%).

Ранее стилист Бородиной объяснил, как выбрать шапку-ушанку.

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