Отец под наркотиками изнасиловал семилетнюю дочь игрушкой для взрослых

В Красносельском районе Петербурга семилетняя девочка госпитализирована после изнасилования, в совершении преступления подозревают ее отца. Об этом сообщает 78.ru.

30-летний петербуржец употреблял с приятелем запрещенные вещества, вместе с мужчинами в квартире находились трое несовершеннолетних. В какой-то момент один из старших детей услышал крики сестры из комнаты и позвонил матери.

Придя домой, женщина обнаружила окровавленную семилетнюю дочь. По предварительной информации, девочку игрушкой для взрослых изнасиловал отец. Ребенок госпитализирован, злоумышленника задержали. Подробности о состоянии пострадавшей неизвестны.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, известно, что подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка ранее был судим.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области мужчина надругался над девятилетней девочкой и ее подругой. Дети пришли к нему в квартиру, где подозреваемый изнасиловал обеих. Одна из школьниц рассказала о произошедшем родителям, они обратились в полицию. Мужчину задержали.

Ранее в Ленобласти подросток изнасиловал двоюродную сестру в гостях у бабушки.