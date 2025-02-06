В Саратове девушка попала в больницу после удара током в троллейбусе

Жительница Саратова пострадала во время поездки в троллейбусе, девушка получила сильный удар током. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в центре Саратова на улице Московской, девушка получила электротравму, садясь в троллейбус. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Как отмечает kp.ru, это не первый подобный случай в городе. В июне 2024 года током ударило водителя троллейбуса, 49-летняя женщина также попала в больницу.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области мальчика ударило током, когда он сушил собаку. Десятилетний школьник решил искупать питомца, после чего решил высушить его. Когда школьник решил воспользоваться феном, прибор замкнуло, и четвероклассника ударило током. Приехавшие на место медики направили пострадавшего в больницу, ребенку диагностировали ожог левой кисти.

Ранее собака и ее хозяин получили удар током во время прогулки по Петербургу.