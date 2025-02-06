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В Ленобласти двухлетний мальчик попал в реанимацию после похода в баню

Mash: в Ленобласти двухлетний ребенок попал в больницу после бани
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Depositphotos

В Приозерском районе Ленинградской области ребенок оказался в больнице после того, как бабушка искупала его в бане. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Двухлетний мальчик был доставлен в детскую больницу в тяжелом состоянии, ребенку стало плохо после посещения бани, он упал и потерял сознание. По предварительной информации, у него случился приступ эпилепсии.

По словам родителей, сына уже водили в баню, но проблем со здоровьем не возникало. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он находится в больнице вместе с матерью.

До этого сообщалось, что в Волховском районе Ленинградской области четырехлетняя девочка попала в больницу после взрыва печи. Инцидент произошел в деревне Пупышево, в дачном доме взорвалась растопленная печь. Стеклянная дверь, отлетевшая от нее, попала в четырехлетнюю девочку, сидевшую рядом. Пострадавшую госпитализировали со множественными ранами лица, шеи, плеча, живота и бедер.

Ранее в Петербурге ребенок вспорол живот, упав с велосипеда во время тренировки.

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