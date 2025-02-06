Житель Красноярского края напал на почтальона и украл сумку с пенсиями

В Назарово задержан грабитель, напавший в подъезде на почтальона, разносившего пенсии пожилым людям. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел 4 февраля, 35-летняя сотрудница почты разносила пенсии. Когда на нее в подъезде дома напал неизвестный. Злоумышленник выхватил у нее сумку, в которой находилось 1,2 млн рублей, и скрылся. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Подозреваемого в ограблении удалось быстро задержать. Им оказался 38-летний житель Назарово. Потратить похищенную наличность мужчина не успел. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемому может грозить до 12 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что на Камчатке школьник ограбил отделение почты и похитил оттуда 650 тысяч рублей. Подозреваемого в краже удалось задержать. Им оказался 17-летний учащийся вечерней школы, он успел потратить почти все деньги на личные нужды. Оставшиеся 167 тысяч рублей правоохранители вернули в почтовую кассу.

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