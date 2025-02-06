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Лжегадалка пообещала пенсионеру вылечить рак и похитила у него миллион рублей

В Иркутске лжегадалка украла у пенсионера миллион рублей
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Telegram-канал МВД38

Иркутские полицейские задержали подозреваемую в краже, женщина под предлогом избавления от тяжелого заболевания похитила у пожилого мужчины миллион рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 80-летний житель Иркутска. Мужчина сообщил, что встретил возле магазина незнакомку с ребенком, которая предложила избавить его от онкологического заболевания.

Пенсионер пригласил женщину в гости, лжецелительница пообещала излечить пенсионера от онкологии через очищение денег. Для обряда понадобились все сбережения и платок, в который она завернула купюры. После ритуала гостья велела не вскрывать сверток в течение двух недель.

Засомневавшись, иркутянин решил проверить сбережения и обнаружил пропажу. Злоумышленницу удалось задержать, возбуждено уголовное дело. Похищенный миллион рублей вернули законному владельцу. Полицейские проверяют задержанную на причастность к другим подобным преступлениям.

Ранее московская пенсионерка лишилась 11 тысяч евро и украшений, пытаясь снять порчу.

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