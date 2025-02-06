Песков ответил шуткой на вопрос о возможной разблокировке соцсети X в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос журналиста о разблокировке соцсети Twitter (нынешнее название — X), сначала отшутился, а затем объяснил, что для возобновления работы на территории России сервису нужно выполнить требования законодательства страны.

«Twitter, как вы знаете, переименовали... Twitter никак не вернуть. (А что касается X), остается вопрос, выполнила ли соцсеть требования российского законодательства. Как только требования будут выполнены, препятствий не останется», — сказал представитель Кремля.

6 февраля глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что имеются основания для разблокировки соцсети X в России. По ее мнению, работа сервиса сильно изменилась, в X стало «значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации».

Общественница подчеркнула, что уже сейчас X, которую в РФ заблокировали в марте 2022 года за неудаление противоправного контента, дает «очень хороший новостной фон и быстрое распространение информации».

При этом в Роскомнадзоре оснований для снятия ограничения с X пока не видят.

Ранее в Госдуме предложили выход из ситуации с блокировкой соцсетей.