Россиянам объяснили, в каком случае тефлоновые сковородки становятся токсичными

Единого мнения о вреде тефлоновых сковородок нет, но правда в этих спорах находится «где-то посередине», считает врач, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. В целом современные антипригарные покрытия в большинстве своем безопасны, но при неправильном использовании посуды все-таки могут выделять токсичные вещества. Поэтому качество сковороды и умение ею пользоваться играют ключевую роль, заявил он Общественной Службе Новостей.

Сковороды с политетрафторэтиленовым тефлоновым покрытием считаются безопасными, но они предназначены для приготовления пищи на слабом или среднем огне. При обычных температурах ниже 260 градусов с тефлоном ничего не происходит, однако при перегреве он разрушается и выделяет перфторизобутен, карбонилфторид — высокотоксичные вещества, объяснил Еделев.

«Токсические пары тефлона вызывают полимерную лихорадку — заболевание, которое по симптомам напоминает грипп», — добавил он.

Что касается мнения о вреде использования тефлона с царапинами, то это миф — даже при таких повреждениях при слабом нагревании выделяться ничего не будет, главное — избегать перегревов, убежден специалист. Однако, по его словам, если тефлон поврежден сильно, то его кусочки могут попадать в пищу, что тоже важно учитывать.

При выборе сковороды с тефлоновым покрытием нужно убедиться, что оно не содержит перфтороктановую кислоту — обычно ее используют при изготовлении дешевой посуды. Кроме того, нужно проверить сертификаты качества. Врач посоветовал не пожалеть денег и купить дорогую сковороду с качественным антипригарным покрытием или из толстого металла без тефлона.

Ученые до этого выяснили, что поцарапанная поверхность тефлоновой сковороды является источником большого количества частиц микропластика. Так, одна пятисантиметровая царапина приводит к выделению до 2,3 млн частиц микропластика за один сеанс приготовления пищи.

Россиян ранее предупредили об опасности перегрева тефлоновых сковородок.