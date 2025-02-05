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«Сотрудник ФСБ» убедил пенсионерку из Омска продать квартиру и отдать все сбережения

В Омске пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 3,3 млн рублей
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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ заставили пенсионерку из Омска продать квартиру и перевести им деньги. Об этом сообщает областное управление МВД.

Злоумышленники связались с пожилой женщиной еще в августе 2024 года, сначала ей предложили значительную скидку на услуги мобильной связи. В дальнейшем с пенсионеркой беседовали якобы следователи и сотрудники ФСБ.

Женщину убедили в том, что ее накопления находятся под угрозой. Чтобы сохранить деньги, их нужно было перевести на «безопасный» счет. После этого преступники вынудили потерпевшую выставить квартиру на продажу, в декабре 2024 года нашелся покупатель и сделка состоялась, полученные деньги в сумме 3,3 млн рублей она отдала «инкассатору».

Лишь обратившись к риелтору для расторжения договора купли-продажи, пенсионерка узнала, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что житель Ангарска поверил аферистам и перевел им почти десять миллионов рублей. Злоумышленники рассказали о подозрительных переводах на счета запрещенной организации. Чтобы избежать ответственности за эти действия, пострадавший снял накопления, продал машину за 2,5 млн рублей, занял у родственников 500 тысяч рублей и оформил кредит на 800 тысяч рублей. Все эти деньги он перевел мошенникам.

Ранее в Петербурге блокадница лишилась 13 млн рублей, поверив в уголовное дело.

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