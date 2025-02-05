Гендиректор газеты «Аргументы и факты» назвал главные принципы работы издания

Сейчас для СМИ важны специалисты не только с журналистским, но и с другим профильным образованием, например медицинским или экономическим, — в этом будет проявляться экспертность и профессионализм средств массовой информации. Об этом в интервью «Вечерней Москве» заявил генеральный директор газеты «Аргументы и факты», председателя попечительского совета благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце» Руслан Новиков. Интервью опубликовано в его день рождения.

Руслан Новиков рассказал, что, будучи профессиональным управленцем, в 2014 году пришел в «Аргументы и факты» как эксперт по стратегическому управлению и вошел в совет директоров. Спустя полгода ему предложили возглавить издательский дом, недавно он отметил десять лет на посту генерального директора.

Он отметил, что медиаотрасль постоянно развивается.

«С точки зрения взаимодействия с аудиторией я не знаю другой сферы, которая была бы так близка к ежедневным изменениям, происходящим в мире», — сказал Новиков.

По его словам, задача СМИ — использовать любые технологии и возможности для коммуникации с читателем.

Любовь и лояльность к читателю, подачу только правдивой информации он назвал основными принципами работы издания.

Говоря о популярности блогеров, Новиков отметил, что в один момент к их контенту появилось больше доверия, чем к СМИ, но в период пандемии коронавируса эта ситуация изменилась — профессиональные средства массовой информации вышли на более высокий уровень доверия, поскольку несут ответственность за свои слова, в том числе и по закону.