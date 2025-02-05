В Москве начался второй сезон проекта «Урок со звездой»

Скрипач и дирижер, народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», президент Московского международного дома музыки (ММДМ) Владимир Спиваков провел открытую репетицию в детской школе искусств в рамках второго сезона проекта «Урок со звездой», сообщается на сайте mos.ru.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, в прошлом году проект помог ученикам узнать тонкости профессий.

«В этом году мы планируем развивать новые форматы, в том числе выездные занятия для детей в мастерских, концертных залах, театрах и студиях», — рассказал он.

Мастер-класс Владимира Спивакова с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» посетили более 150 детей, педагогов и родителей.

«Я рад, что такая встреча состоялась. Чтобы человек становился личностью в любом деле, а особенно в музыке и искусстве, нужны большие примеры», — отметил Спиваков.

В феврале в рамках проекта открытые уроки проведут художники Константин Петров и Никас Сафронов.