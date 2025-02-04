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«Единая Россия» дала старт Году муниципального депутата

В Луганске провели первый тематический форум Года муниципального депутата
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Telegram-канал «Единая Россия. Официально»

В Луганске состоялся первый тематический форум, посвященный Году муниципального депутата, старт которому дала «Единая Россия». Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Как подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, Год муниципального депутата сплотит партию, а также приблизит ее к людям и сделает более открытой для инициатив.

Секретарь генсовета также подчеркнул роль муниципальных депутатов в партийной системе. Он отметил, что именно на примере Луганска заметно, насколько эффективно «Единая Россия» выстроила свою вертикальную систему работы с запросами людей «на земле».

«У нас в стране насчитывается 170 тысяч муниципальных депутатов. Это – серьезная политическая сила и огромный потенциал идей, решений, опыта работы с людьми. Вы лучше всех знаете о тех проблемах, с которыми сталкиваются люди в конкретном населенном пункте и понимаете, как лучше эти проблемы решать», — сказал Якушев.

Он считает необходимым настроить вертикальную коммуникацию в партии и систему взаимодействия – от муниципалитета до фракции, которая работает в Государственной думе.

«Когда проблема решается не точено, а воплощается в конкретных нормативных документах, в реальных законах, тогда мы можем сказать, что вся вертикаль «Единой России» работает эффективно», — отметил Якушев.

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