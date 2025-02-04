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Роскомнадзор в январе отразил более 600 DDoS-атак

Роскомнадзор сообщил об отражении 637 DDoS-атак в январе
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Роскомнадзор в январе отразил 637 DDoS-атак, самая продолжительная из которых длилась почти 68 часов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С 1 по 31 января 2025 года Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отразил атаки на системы, защищаемые государственными учреждениями, финансовым сектором, топливно-энергетическим комплексом, СМИ и операторами связи.

В этом же месяце специалисты заблокировали 2096 фишинговых сайтов и 77 ресурсов с вредоносным ПО, а также выявили и устранили 516 нарушений маршрутизации трафика от 270 организаций.

В январе Роскомнадзор сообщил об успешной защите российских онлайн-ресурсов в 2024 году. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования отразил почти 11 тысяч DDoS-атак, нейтрализовал 30 тысяч фишинговых сайтов (в семь раз больше, чем в 2023 году) и заблокировал 217 ресурсов, распространяющих вредоносное ПО (в 4,5 раза больше, чем годом ранее).

Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия вошла в топ-10 стран, пострадавших от хакеров.

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