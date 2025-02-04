Daily Star: в Англии сбежавшие с фермы свиньи устраивают набеги на сады местных жителей

В Англии сбежавшие с фермы свиньи уничтожили сады местных жителей, пытаясь найти еду, пишет Daily Star.

Жители тихой деревни Гарвестон в Норфолке столкнулись с неожиданной проблемой: стая свиней, сбежавших с местной фермы, регулярно устраивает набеги на их сады и огороды, оставляя за собой разрушения и счета за ремонт, исчисляемые тысячами фунтов.

Свиньи, принадлежащие местному фермеру Тревору Армигеру, уже несколько месяцев сбегают из загонов и вторгаются на частные территории. Несмотря на неоднократные попытки вернуть животных обратно, они продолжают возвращаться, а к их рядам присоединяются новые «участники» стаи.

«Мы переехали сюда ради спокойной жизни, но теперь первое, что видишь, пересекая железную дорогу, — это изрытый газон», — жалуется местный житель Колин Уильямс.

Пострадавшие владельцы домов обращались в полицию, Департамент по охране окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, а также в другие организации, но власти сочли ситуацию гражданским вопросом и не спешат вмешиваться.

Люди считают, что владелец свиней должен нести ответственность за ущерб. Однако сам фермер утверждает, что его заборы были намеренно повреждены неизвестным вандалом, который выпускает животных на свободу.

«У нас есть записи с камер видеонаблюдения и поврежденные замки, которые доказывают, что это был умышленный акт вандализма», — заявляет Армигер.

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