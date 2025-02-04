Жителям Подмосковья напомнили о возможности получить результаты диспансеризации онлайн

Жители Московской области могут в онлайн-формате получить результаты исследований и проконсультироваться с врачом после прохождения диспансеризации, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин, в Подмосковье продолжают развивать технологии в системе здравоохранения.

«С начала года с помощью телемедицинских консультаций более 30 тыс. человек получили консультацию врача по итогам диспансеризации», — сказал он.

Специалисты консультируют пациентов по результатам исследований, дают заключение и при необходимости могут направить на более углубленную диагностику. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122 или на приеме у лечащего врача.