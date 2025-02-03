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У жителя Ингушетии изъяли револьвер Smith & Wesson XIX-го века с одним патроном

У жителя Ингушетии изъяли револьвер Smith & Wesson 1872 года выпуска
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Telegram-канал 06.mvd

В Ингушетии полицейские изъяли у местного жителя револьвер Smith & Wesson времен Дикого Запада с одним патроном. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД в своем Telegram-канале.

Оружие было изъято в домовладении 40-летнего жителя села Троицкое Сунженского района.

«Как установлено экспертом, револьвер Smith & Wesson 3, 1872 года выпуска, калибра 10,67 мм, и один патрон к нему», — говорится в сообщении.

В отношении владельца изъятого оружия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России, он получил подписку о невыезде.

В МВД напомнили, что добровольная выдача оружия и боеприпасов является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

В 2023 году револьвер Smith & Wesson короля рок-н-ролла Элвиса Пресли был продан аукционным домом Rock Island Auction Company почти за $200 тысяч. Раритетный самовзводный револьвер Smith & Wesson Model 53 был подарен артисту в ноябре 1976 года. Дизайн оружия посвящен двухсотлетию Дня независимости США: он выполнен в классическом американском стиле и содержит гравировку по всему корпусу, а также изображение золотого орла с 13-звездным флагом и звездами сверху. Изначально за револьвер планировали выручить от $60 до $90 тыс., но в итоге выигрышная ставка составила $199,75 тыс.

Ранее американский президент подарил музею свой Smith & Wesson.

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