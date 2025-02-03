В Чувашии отчим несколько месяцев истязал пасынка

В Чувашии будут судить отчима, который издевался над пасынком

Жителя Алатыря будут судить за истязание сына своей сожительницы, мужчина три месяца избивал мальчика. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Чувашия.

По данным следствия, 40-летний мужчина с октября 2024 года по январь 2025 систематически истязал сына сожительницы. Он избивал восьмилетнего мальчика за малейшую провинность, причиняя ему физическую боль и моральные страдания.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Обвиняемому может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее на Камчатке пьяная мать избивала детей за плохие оценки.