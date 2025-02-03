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Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии после экскурсии в Петергофе

«78.ru»: в Петергофе ребенок проломил голову, упав во время экскурсии
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Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

В Петергофе восьмилетняя девочка потеряла сознание во время экскурсии и попала в больницу. Об этом сообщает «78.ru».

Школьница находилась на экскурсии в Петергофе вместе с бабушкой. В какой-то момент ребенку стало плохо, девочка потеряла сознание, упала и ударилась головой. Ей потребовалась медицинская помощь, ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и линейным переломом затылочной кости в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

До этого сообщалось, что в Красноуфимске суд обязал коммунальщиков выплатить компенсацию девочке, которая получила ожоги, провалившись в яму с горячей золой. Ребенок получил сильные ожоги рук, ног и живота. Пострадавшую спасли, длительное время она проходила лечение. У нее остались серьезные последствия ожогов, нарушения в работе правой руки и шрамы на теле. В интересах несовершеннолетней прокуратура обратилась с иском в суд с требованием компенсации морального вреда, решением суда коммунальщиков обязали выплатить ребенку полмиллиона рублей.

Ранее в Петербурге двухлетний ребенок попал в реанимацию, упав со стульчика.

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