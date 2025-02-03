Трое россиянин похитили мужчину и вымогали у него миллион рублей

В Ессентуках задержаны трое сообщников, которые похитили мужчину, связали его скотчем и избивали, вымогая миллион рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, трое подозреваемых приехали к дому своего знакомого. Они насильно усадили мужчину в автомобиль, связали его скотчем, избили и привезли в квартиру, где насильно удерживали несколько дней. Одна из участниц похищения требовала у потерпевшего миллион рублей, которые он якобы ранее взял у нее в долг.

Мужчине удалось сбежать от злоумышленников, он обратился в правоохранительные органы. Похитителей задержали, возбуждено уголовное дело, все фигуранты заключены под стражу, им может грозить по пять лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что пятеро мужчин похитили и избили односельчанина за кражу удобрений. Потерпевшего заставили выйти на улицу, затолкали в автомобиль и увезли на берег реки, где избили. После этого похитители привезли мужчину в отдел полиции. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о похищении и самоуправстве. Обвиняемые получили по пять лет колонии строгого режима.

Ранее двое россиян избили и похитили мужчину на глазах у соседей.