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Россиянка нашла на улице ребенка в памперсе и футболке

В Калининграде женщина нашла на улице полураздетого ребенка
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Global Look Press

Жительница Калининграда нашла на улице семилетнего мальчика, который сбежал из дома в памперсе, футболке и носках. Об этом сообщает «Клопс».

Инцидент произошел 1 февраля, местная жительница увидела на одной из улиц ребенка, который шел по тротуару в футболке, носках и памперсе. Женщина посадила мальчика в свою машину, вызвала полицию и скорую помощь.

Несовершеннолетний был напуган и сильно замерз, назвать свой адрес он не смог. Спустя некоторое время нашлась мать беглеца, она объяснила, что сыну семь лет. У него аутизм и нарушение речи. Ребенок выбежал из квартиры, когда она находилась в ванной. Обнаружив пропажу сына, женщина тут же помчалась искать его. От госпитализации мать отказалась и забрала ребенка домой.

До сообщалось, что в Перово в столовой нашли мальчика, которого мать оставила без присмотра. Сотрудники предприятия обнаружили маленького мальчика, ребенок сидел в столовой и ждал мать. Выяснилось, что женщина пошла устраиваться на работу, ей не с кем было оставить сына, она решила оставить ребенка в помещении столовой.

Ранее в Челябинске дети искали еду в мусорных баках.

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