Заявки на конкурс Фонда президентских грантов будут приниматься до 17 марта

В России стартовал прием проектов на второй конкурс Фонда президентских грантов 2025 года. На поддержку организации смогут претендовать НКО из всех регионов РФ, зарегистрированные не позднее 17 сентября 2024 года и не имеющие органов власти в составе учредителей. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Заявки принимаются на сайте фонда до 23:30 по московскому времени 17 марта.

В организации рекомендовали не откладывать подачу заявки на последние дни, пояснив, что зачастую это негативно сказывается на качестве проработки проекта и, как следствие, шансах получить грант на его реализацию. Кроме того, у участников конкурса не останется времени на исправление технических ошибок, если они будут допущены.

В конкурсе не могут участвовать НКО, которые на день окончания приема заявок уже имеют два гранта, предоставленных Фондом президентских грантов, использование каждого из которых предусматривается позднее 1 июля 2025 года.

Вся информация доступна на сайте фонда. Ответы на основные вопросы можно найти в центре поддержки.

В фонде уточнили, что подготовить заявку поможет онлайн-курс фонда по социальному проектированию.

Итоги конкурса подведут в июне. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 июля.