Более 3 тыс. волонтеров выстроились в силуэт памятника «Родина-Мать» на ВДНХ

«Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) и «Волонтерская рота» почтили память Героев Сталинградской битвы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Единой России».



Отмечается, что более 3 тыс. активистов выстроились в силуэт памятника «Родина-Мать» на ВДНХ и развернули 300-метровую Георгиевскую ленту.

Как напомнил председатель МГЕР Антон Демидов, ровно 82 года назад советские войска разгромили фашистов под Сталинградом.

«Мы всегда будем помнить бессмертный подвиг наших предков, которые отстояли Сталинград ценой собственных жизней. Памятные мероприятия проходят по всей стране. Наши активисты проводят встречи со школьниками и студентами и возлагают цветы в память о Героях Сталинграда», — сказал он.

Демидов подчеркнул, что эта битва стала одной из самых ожесточенных и кровопролитных в мировой истории.