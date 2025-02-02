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В Уфе спасли двухлетнего ребенка, застрявшего в диване

В Уфе двухлетний ребенок играл и застрял в диване
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Dizzy_Studio/Shutterstock

В Башкирии помощь спасателей потребовалась двухлетнему мальчику, который застрял в корпусе дивана. Об этом в Telegram-канале сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

В экстренные службы обратилась мать детсадовца. Женщина сообщила, что сын играл, забрался на спинку дивана и провалился между задней стенкой и корпусом дивана. Вытащить ребенка мать не смогла.

На помощь пришли спасатели, они сняли заднюю стенку мягкой мебели и освободили перепуганного и заплаканного мальчика. Медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Узбекистане спасли мальчика, застрявшего в стиральной машине. Инцидент произошел в микрорайоне Иттифак города Джизак. Маленький мальчик по неосторожности оказался внутри. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Для того, чтобы спасти ребенка, им понадобилось специальное оборудование, ребенка вызволили и передали родителям. Где они находились в момент произошедшего, не уточняется.

Ранее шестилетней девочке ампутировали ногу, застрявшую между вагоном поезда и платформой.

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