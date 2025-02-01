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Россиянин одним ударом лишил сознания возлюбленную, разорвавшую с ним отношения

Mash: в Уфе мужчина одним ударом лишил сознания бросившую его возлюбленную
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Telegram-канал «Mash Batash»

В Уфе мужчина ударил возлюбленную, разорвавшую с ним отношения, после неудачной попытки силой затащить ее в квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел возле одного из домов на улице Блюхера. Между сожителями произошел конфликт — женщина разорвала отношения с мужчиной и отказалась возвращаться домой.

Мужчина разбил телефон избранницы, стал ее пинать и попытался силой тащить в квартиру. Женщина отбивалась и заявила, что он ей никто — после этого агрессор сильно ударил ее кулаком в голову и скрылся.

Женщина после удара очнулась лишь через пять-семь минут. Случайная прохожая, ставшая свидетельницей инцидента, вызвала скорую и полицию. Однако, по словам местных жителей, никто так и не приехал. Пострадавшая позже ушла вместе с очевидицей.

Ранее в Перми ревнивец жестоко избил несовершеннолетнюю возлюбленную.

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