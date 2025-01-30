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«Единая Россия» направила в Курскую и Белгородскую области более 4 тыс. тонн гумпомощи

Владимир Якушев: «Единая Россия» помогает прифронтовым регионам ежедневно
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Илья Питалев/РИА Новости

«Единая Россия» за время гуманитарной миссии направила в Курскую и Белгородскую области более четырех тысяч тонн продуктов, предметов гигиены, бытовой химии. Об этом сообщил секретарь генсовета партии на заседании президиума генсовета.

Отмечается, что в ходе миссии доставляет в регионы гуманитарные наборы и одежду, а также оснащает пункты временного размещения (ПВР) всем необходимым.

«Мы держим руку на пульсе и будем помогать столько, сколько потребуется», — приводятся слова Владимира Якушева в Telegram-канале партии.

По его словам, «Единая Россия» помогает прифронтовым регионам в ежедневном режиме.

Как уточнили в «Единой России», в Курской области на базе штаба общественной поддержки партии работает пункт по оказанию помощи.

В свою очередь, в Белгородской области действует 37 ПВР. Таким образом волонтеры партии и «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) постоянно находятся на связи с жителями прифронтовых регионов.

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