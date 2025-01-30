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Количество краж в британских магазинах достигло максимума

Financial Times: ущерб от краж в британских магазинах вырос до $2,75 млрд
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Global Look Press

Количество краж в британских магазинах достигло максимума в 2024 году, ущерб от таких преступлений составил рекордные $2,75 млрд (около 270 млрд рублей). Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на отчет Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), в который входят около 200 компаний.

Для сравнения: в 2023 году сумма ущерба составила около $2 млрд или примерно 196 млрд рублей. По словам генерального директора консорциума Хелен Дикинсон, уровень краж растет, несмотря на значительные инвестиции ведущих брендов в меры по предотвращению этих преступлений, а также нападений на сотрудников.

Дикинсон отмечает, что с каждым днем грабители становятся все более агрессивными. За 2024 год зафиксировали две тысячи случаев агрессивного обращения с продавцами, в то время как годом ранее этот показатель не превышал 1,3 тысячи.

По данным BRC, в большинстве случаев на магазины по всей стране совершают налеты организованные преступные группы, они похищают товары и нередко нападают на сотрудников. Высокий уровень преступности заставляет ретейлеров тратить все больше средств на охрану и безопасность торговых точек, что приводит к повышению уровня расходов на бизнес.

Ранее СМИ сообщили об увеличении числа краж в британских магазинах.

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