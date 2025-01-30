Россиянин месяц выслеживал женщину и украл у нее 5 млн рублей

Полиция задержала 45-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении жительницы Нижнего Новгорода, злоумышленник месяц выслеживал потерпевшую и напал на нее в подъезде дома. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в декабре прошлого года. В правоохранительные органы обратилась 52-летняя жительница Нижнего Новгорода. Она сообщила, что вечером выходила из лифта многоэтажки, когда на нее напал неизвестный. Мужчина, скрывавший лицо под шарфом, распылил в женщину перцовый баллончик, вырвал из ее рук сумку, в которой находились 5 млн рублей, и скрылся.

Спустя месяц подозреваемого удалось задержать в Москве, им оказался 45-летний житель Нижнего Новгорода. Злоумышленник признался, что месяц выслеживал потерпевшую, которую заметил у пункта обмена валют. Выждав момент, он совершил нападение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, нижегородцу может грозить до восьми лет лишения свободы.

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