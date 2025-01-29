Атаман Кузнецов рассказал о сотрудничестве РПЦ и казаков

Православное духовенство и казаки — это единая большая семья. Об этом на международной научно-практической конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказал атаман Всероссийского казачьего общества (ВСКО) Виталий Кузнецов.

Он подчеркнул, что казачество является мощной и надежной опорой государства и Русской Православной церкви, а святое православное вероучение является духовной основой и опорой честного казачества.

В свою очередь, духовник всего честного казачества митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл отметил, что пятнадцатилетняя совместная работа РПЦ и казачества дала свои плоды.

«Как и деятельность государства по отношению к казачеству. 16 лет назад создан Совет при Президенте РФ по делам казачества. И вот действительно сегодня результат на передовой. Там вместе и казаки, и священники. Сегодня мы завершили первый этап совместной работы по объединению Церкви и казачества»», — добавил он.

Начальник департамента обеспечения деятельности Совета при Президенте РФ по делам казачества Управления Президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Валерий Медведев в своем обращении подчеркнул важность изучения исторических примеров взаимодействия РПЦ в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войны.

«Особо это значимо сегодня, когда казачество и церковь вносят большой вклад в защиту России, ее традиционных духовных и нравственных начал, приближая нашу общую победу», – передал он послание председателя Совета при президенте Ф по делам казачества Дмитрия Миронова.

Кузнецов напомнил, что на сегодняшний день в каждом из 25 добровольческих казачьих подразделений по благословению владыки есть батюшка. Он подчеркнул, что 25 священнослужителей постоянно находятся с казаками на передовой, окормляя подразделения.

Атаман ВСКО преподнес митрополиту Кириллу чудотворную икону Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» в драгоценном серебряном окладе.