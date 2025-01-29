Жителям Подмосковья напомнили о возможности сдать кровь и ее компоненты

В 2024 году 689 жителей Подмосковья получили звание «Почетный донор России» за регулярную сдачу крови и ее компонентов на безвозмездной основе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Жителям напомнили, что сдать кровь и ее компоненты можно в учреждениях службы крови и в рамках выездных донорских акций.
Как отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, регион обеспечен кровью и ее компонентами благодаря отзывчивости людей.
«В 2024 году в регионе заготовили на 1,4 тонны больше крови, чем в 2023 году», — сказал он.
Более подробно ознакомиться с правилами присвоения звания «Почетный донор России» можно на сайте Московского областного центра крови.