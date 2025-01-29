Более 30 мастер-классов провели в музеях Подмосковья в новогодние праздники

Более 113 тысяч человек посетили музеи Подмосковья на январских каникулах

Более 113 тыс. жителей и гостей Московской области посетили государственные музеи региона в новогодние праздники с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Самым посещаемым стал государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». Выставку «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви» в музее «Новый Иерусалим» посетили почти 6 тыс. человек.

Также в тройку самых популярных вошла выставка в звенигородском музее-заповеднике «Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея» (3 тыс. посетителей) и выставка «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» Серпуховского историко-художественного музея (более 1,8 тыс. посетителей).

Всего с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в государственных музеях Московской области провели более 30 концертов, мастер-классов, лекций и других мероприятий, которые посетили более 4,5 тыс. человек.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек.