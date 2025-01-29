Россиянам объяснили, как отличить свежесрезанные розы от тех, которые прошли «реанимацию»

В индустрии цветов распространена практика продления жизни увядающих цветов с помощью химикатов. Это усложняет задачу для покупателей, желающих приобрести действительно свежие розы. О том, как понять, что цветок срезан недавно, а не подвергся обработке антисептиками для придания «второй жизни», «Газете.Ru» рассказала Светлана Горкунова, эксперт по цветам и руководитель цветочного направления ГК «Горкунов».

Эксперт рекомендует начинать проверку свежести роз с осмотра бутона.

«Это основной индикатор свежести розы. У недавно срезанного цветка бутон плотный, упругий и хорошо сохраняет форму. Напротив, у старых цветов он становится мягким, вялым или «играющим» при нажатии. Первое кольцо лепестков нередко теряет яркость и естественный цвет, становясь коричневато-желтым, что особенно заметно у цветков, долго находившихся в транспортировке. Опытные продавцы часто удаляют поврежденные внешние лепестки, чтобы скрыть возраст цветка, но их отсутствие может стать тревожным сигналом для внимательного покупателя. Определить это можно по основанию бутона — если оно довольно большое, а сам бутон нет, значит внешние лепестки с него сняли», — отметила она.

Цвет основания бутона — еще один важный признак. У свежих роз эта часть насыщенно-зеленая и сочная. У старых цветов она тускнеет, теряет яркость, а сам бутон может иметь легкий наклон, поскольку его уже не поддерживает стебель.

«Листья и стебель также могут многое рассказать о состоянии розы, хотя их внешний вид зачастую обманчив. Нижние листья у цветков, подготовленных для транспортировки, всегда удаляют, а оставшиеся сохраняют насыщенно-зеленый цвет даже у старых роз. Тем не менее у свежего цветка листья упругие и блестящие, они плотно прилегают к стеблю и восстанавливают форму после сгибания», — сказала эксперт.

Запах также имеет значение. Свежие розы обладают насыщенным ароматом, который трудно воспроизвести искусственно. Источник запаха – летучее эфирное масло, которое вырабатывают железы, расположенные в верхней части лепестков. У некоторых сортов источником аромата могут быть тычинки. Сила аромата связана с большим количеством эфирных масел в железах. Аромат слабеет по мере испарения масел и увядания цветка.

«Дополнительным признаком свежести розы является ее масса. Свежесрезанные цветы обычно тяжелее из-за естественной влажности. Если роза кажется слишком легкой, это может указывать на потерю влаги в результате длительного хранения. Упругость стебля также важна: при сгибании он должен слегка хрустеть, сохраняя плотность. Если стебель мягкий или слишком легко сгибается — цветок утратил свежесть», — добавила Горкунова.

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