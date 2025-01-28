Областная больница в Балашихе на 1,1 тыс. мест откроется в 2027 году

Балашихинскую областную больницу более чем на 1,1 тыс. мест откроют в 2027 году. Об этом в ходе проверки работ на объекте рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Строительство областной больницы в Балашихе началось в марте прошлого года при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В настоящее время на строительной площадке круглосуточно трудятся почти 400 человек и используется 32 единицы техники.

Воробьев отметил, что в Балашихе проживает более 500 тыс. человек, поэтому госпиталь очень важен для Подмосковья.

«Мы получили поддержку президента, и уже в 2027 году должны этот большой комплекс сдать. В тысячекоечной больнице 26 профилей – плановая медицина, экстренная медицина, все, что связано с травмой, сердцем. Этот комплекс станет флагманским наряду с МОНИКИ», — сказал губернатор.

Медицинский центр в Балашихе будет обслуживать не только жителей города, но и соседних районов, например, Реутова, Люберцев, Богородского, Орехово-Зуево и Павловского Посада, где проживает около 1,3 миллиона взрослых людей. Общая мощность больницы составит 1123 койки, в том числе 78 реанимационных мест, 690 мест в хирургических отделениях и 355 в терапевтических.

На территории больницы разместятся консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, а также отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой, сосудистой и торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, медицинской реабилитации и региональный сосудистый центр. Всего будет функционировать 26 различных профилей. При этом оборудование для нового медучреждения будет соответствовать высоким стандартам.

Штат больницы будет насчитывать порядка 3 тыс. специалистов, в том числе более 700 врачей.

Также глава региона рассказал, что в конце года дадут старт строительству меньшей по размеру, но по сути аналогичной больницы в Мытищах.

«Это также будет современный комплекс со всем необходимым оборудованием по нашим стандартам. Они предполагают быстрое распределение потоков, чтобы врачи максимально эффективно работали, ну а пациенты, конечно, получали своевременную и, самое главное, профессиональную помощь», — добавил Воробьев.