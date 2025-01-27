«Афиша» и петербургское бистро запустили гастрономический сет к гастролям театра «Шалом»

«Афиша» совместно с бистро Tel Aviv by Saviv создала сценарий для культурно-гастрономической программы в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что с 12 по 16 февраля 2024 года в Северной столице пройдут большие гастроли профессионального еврейского театра «Шалом». К этому событию с 27 января до 28 февраля в бистро Tel Aviv by Saviv будет доступен эксклюзивный сет с блюдами по мотивам спектаклей театра.

«Бренд-шеф Тимофей Милюков и бренд-кондитер Алена Офицерова из Tel Aviv by Saviv вдохновились четырьмя знаковыми спектаклями Московского еврейского театра «Шалом». Каждое блюдо сета раскрывает творческий замысел постановок», — говорится в сообщении.

Например, форшмак «Мордехай» из сельди с тартином вдохновлен спектаклем «Поезд жизни», а пирог из перепелов с соусом жу — «Исходом». В свою очередь, постановка «Моня Цацкес — знаменосец» повлияла на создание филе камбалы со шпинатом и солеными лимонами, а «Жирная Люба» — на банановый сплит.

Кроме того, с 12 по 15 февраля в кабаре ШУМ будет доступно специальное комбо из бургера «На прожарку!» с рваной говядиной и коктейля «Моня на кухне» по мотивам спектакля «Моня Цацкес — знаменосец». При этом всем купившим билет на гастроли предложат аперитив в подарок.

Также во время гастролей в стенах заведения пройдет поп-ап выставка театральных афиш «Шалом», а 13 февраля в 20:00 состоится public talk с художественным руководителем театра Олегом Липовецким.

Напомним, гастроли театра «Шалом» пройдут на Новой сцене Александринского театра. Специальные меню организованы при поддержке сервиса «Афиша Рестораны».