Российский букмекер проведет масштабный розыгрыш автомобилей

Olimpbet совместно с хоккейными клубами-партнерами в КХЛ разыграет премиальные автомобили, сообщает пресс-служба букмекерской компании.

Предполагается, что розыгрыш, который пройдет в феврале и марте 2025 года, станет самым масштабным в истории российского беттинга. Так, будут разыграны автомобили Aito Seres M5 и эксклюзивный бизнес-седан Лада Aura совместно с ХК «Лада».

«Как главный хоккейный букмекер, мы рады провести такой масштабный розыгрыш именно среди хоккейной аудитории. Для нас важно добавлять эмоций болельщикам и дарить им настоящий праздник», — отметил директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.

Автомобили будут разыграны на спортивных аренах Москвы, Подмосковья, Тольятти, Череповца, Хабаровска и Владивостока. При этом участники розыгрыша также получат возможность выиграть различную технику, билеты на хоккейные матчи и фирменную спортивную атрибутику от букмекера.

Как уточнили в компании, для участия необходимо делать ставки на хоккей на сайте или в приложении букмекера. Точные даты старта розыгрыша будут объявлены в скором времени.