В Петербурге супруги попали в больницу с ожогами от раскаленного масла

«78.ru»: в Петербурге муж и жена получили ожоги от раскаленного масла

В Выборгском районе супружеская пара попала в больницу, муж и жена готовили еду и получили сильные ожоги. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке по Придорожной Аллее, 49-летняя женщина и ее 51-летний супруг были госпитализированы с сильными ожогами из-за загоревшегося на плите масла. Мужчина получил ожоги лица, кистей и ног, он находится в состоянии средней тяжести.

Его жена пострадала гораздо сильнее, с ожогами 45-50% тела она доставлена в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кировском районе Ленинградской области школьник попал в больницу с отравлением продуктами горения, забыв про еду, которая стояла на плите. Ребенок увлекся игрой на компьютере и забыл, что оставил на включенной плите обед. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

Ранее в Липецке пенсионерка заснула возле обогревателя и едва не лишилась ноги.