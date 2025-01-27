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Кошка Агния получила студенческий билет российского университета

В Альметьевском технологическом университете вручили студенческий кошке Агнии
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Telegram-канал «Студенчество | АГТУ ВШН»

В Альметьевском государственном технологическом университете «Высшей школе нефти» появился необычный студент — кошка по кличке Агния. О вручении студенческого билета университетскому питомцу и всеобщей любимице учащихся и преподавателей сообщили в Telegram-канале образовательного учреждения.

«С огромным удовольствием вручили студенческий билет Нефтянской Агнии Александровне, нашей знаменитой четвероногой, хвостатой студентке!», — рассказали в пресс-службе университета.

Торжественное вручение документа прошло накануне Дня студентов, 24 января.

Сотрудники университета напомнили, что Агнию нашли на строительной площадке кампуса и с тех пор она регулярно участвует в студенческой жизни и стала одним из символов учреждения.

«Образ Агнии украшает множество студенческих фотографий, а истории о ее похождениях передаются из поколения в поколение», — поделились в пресс-службе.

Ранее студенческий билет в самарском вузе получил лабрадор-поводырь по кличке Снежок.

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