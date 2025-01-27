В Приангарье четырехлетняя девочка чуть не оставила бабушку без дома

В Осинском районе Иркутской области детская шалость стала причиной пожара в частном доме, внучка раскидала горящие спички, пока бабушка была занята домашними делами. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Возгорание произошло в частном доме в селе Оса, четырехлетняя девочка гостила у бабушки. Пока пенсионерка была занята делами, внучка нашла спички, стала поджигать их и раскидывать по комнате.

Одна из спичек попала на плюшевую сумку, пламя быстро перекинулось на ковер. Домочадцы сумели справиться с огнем до прибытия пожарных, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Чувашии четырехлетний ребенок оказался в реанимации после пожара в квартире, вместе с мальчиком госпитализирована его мать, они отравились продуктами горения. Причиной пожара стала детская шалость, ребенок играл со спичками в комнате, пока мать отвлеклась на домашние дела.

Ранее в Удмуртии двое детей спрятались под кроватью во время пожара.