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В Приангарье четырехлетняя девочка чуть не оставила бабушку без дома

В Иркутской области четырехлетняя девочка устроили пожар в доме бабушки
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Telegram-канал «МЧС Иркутской области»

В Осинском районе Иркутской области детская шалость стала причиной пожара в частном доме, внучка раскидала горящие спички, пока бабушка была занята домашними делами. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Возгорание произошло в частном доме в селе Оса, четырехлетняя девочка гостила у бабушки. Пока пенсионерка была занята делами, внучка нашла спички, стала поджигать их и раскидывать по комнате.

Одна из спичек попала на плюшевую сумку, пламя быстро перекинулось на ковер. Домочадцы сумели справиться с огнем до прибытия пожарных, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Чувашии четырехлетний ребенок оказался в реанимации после пожара в квартире, вместе с мальчиком госпитализирована его мать, они отравились продуктами горения. Причиной пожара стала детская шалость, ребенок играл со спичками в комнате, пока мать отвлеклась на домашние дела.

Ранее в Удмуртии двое детей спрятались под кроватью во время пожара.

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