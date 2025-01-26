В России перед выборами в Абхазии просят открыть избирательные участки для граждан республики

Уроженцы Абхазии живут во многих уголках Земли, и большое количество соотечественников проживает в России. Так заместитель генерального директора транспортно-логистической компании Наталья Атейба прокомментировала призывы открытия для граждан Абхазии на территории России избирательных участков перед президентскими выборами 15 февраля.

Ранее жители Абхазии обратились к властям России и Абхазии с просьбой открыть на территории России избирательные участки, чтобы дать возможность участия всем желающим гражданам Абхазии проголосовать на выборах президента в республике 15 февраля.

Атейба подчеркнула, что многие по своему национальному происхождению или рождению имеют гражданство Абхазии, но волею обстоятельств, не имеют возможности находиться во время голосования на избирательном участке в республике.

«При этом, они всей душой болеют за благополучие своей родины и с огромной радостью отдали бы свой голос за того или иного кандидата, которому готовы доверить судьбу республики Абхазия», — сказала она.

Атейба считает, что люди ждут перемен и надеются, что избранный президент поведет страну в направлении экономического роста, что улучшит благосостояние населения.

«Для свободного волеизъявления, на мой взгляд, необходимо обеспечить избирателей возможностью иметь быстрый и беспрепятственный доступ к урнам для голосования, а этому поспособствует открытие дополнительных избирательных участков не только в Московской области, но по всей России», — заключила она.