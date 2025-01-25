Медведев поддержал кандидатуру Владимира Сальдо на пост секретаря Херсонского отделения

Председатель партии «Единая Россия» поддержал кандидатуру губернатора Херсонской области Владимира Сальдо на должность секретаря отделения партии в регионе, сообщается Telegram-канал «Единая Россия. Официально».

Как отметил Дмитрий Медведев, Владимир Сальдо знает все, что происходит в Херсонской области.

«Несмотря на всю сложность нынешнего положения, жители Херсонской области хотят жить здесь и сейчас. Они хотят видеть результаты труда и государства, и «Единой России», если они доверили партии исполнение политических задач», — сказал он.

По словам Медведева, в случае избрания Владимира Сальдо все направления в работе отделения партии в регионе получать дополнительный импульс.

Как рассказал сам Владимир Сальдо, к «Единой России» в Херсонской области уже присоединились почти 8 тыс. человек.

«Из 240 депутатов в партии состоят 187. Все главы муниципальных образований – единороссы», — сказал он.

Окончательное решение его по кандидатуре Владимира Сальдо на должность секретаря примет конференция Херсонского отделения партии.